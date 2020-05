Polizei schnappt Marihuana-Radler

Damit hätte der 31-jährige Radfahrer sicher nicht gerechnet: Als er am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr über eine rote Ampel am Schützenwall in Kiel fuhr, hielt ihn die Polizei an. Was die Beamten dann alles herausfanden, dürfte ihm noch einige Probleme bereiten.