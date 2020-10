Kiel

Das künstlerische Leben in Kiel pulsiert. Auch wenn man während der Pandemie nicht unbedingt viel davon mitbekommt. Zum Glück finden einmal im Jahr die Kieler Ateliertage statt. Mehr als 100 Künstler machten kürzlich mit und zeigten ihre Arbeiten. Eine absolute Rekordbeteiligung.

Dabei ging es nicht nur um Malerei. In der Feldstraße 75 überraschte die Kielerin Susanne Hoff-Johannsen (56) die Besucher mit Schmuckstücken, die teils wie kleine Gemälde anmuten. Die Grafik-Designerin, die an der Kieler Muthesiusschule studierte, nutzt dafür unter anderem die alte Technik „Soutache“, mit der früher Uniformen verziert wurden.

Bei den Kieler Ateliertagen wird das Wohnzimmer zum Schau-Raum

Das Atelier von Susanne Hoff-Johannsen befindet sich direkt in der Familienwohnung. Ihr Arbeitszimmer ist unterteilt in eine Grafik- und eine Schmuck-Werkstatt – und an Ateliertagen wird das Wohnzimmer zum Schau-Raum. Bis hoch zur Decke stapeln sich die durchsichtigen Schachteln, die prall gefüllt sind mit goldenen Schnüren, Zierbändern, Perlen, Kristallen, Perlmutt und Halbedelsteinen.

Noch immer ist die Künstlerin begeistert von den Ateliertagen. „Alle, die hier waren, sind anschließend mit leuchtenden Augen wieder gegangen“, erzählt Susanne Hoff-Johannsen hocherfreut. „So muss es Lehrern gehen, die ein gutes Feedback von ihren Schülern bekommen.“

Sisyphusarbeit mit klitzekleinen Perlen

Beim Blick auf die Schmuckstücke ahnt man schon, wie viel Arbeit und Mühe in den Werken steckt. Wenn die Künstlerin dann mit der Nadel und klitzekleinen Perlen und dünnen Bändern arbeitet, wird endgültig klar, was für eine unglaubliche Sisyphusarbeit das Ganze ist. Die Zeit, die sie in eine Kette oder ein Armband steckt, ist kaum zu beziffern. „Oft geht den Stücken ein langer Schaffensprozess voraus“, sagt sie. „Vieles muss ich länger liegen lassen, bis ich weiß, wie es weitergehen kann.“

Die Schmuckstücke erinnern an Klimt und Klee

Bei ihren Kreationen kommt ihr die Grafikausbildung zugute. Das Gespür für Formen. Die Lust am Gestalten. Das Spiel mit Farben. All das findet sich in den Werken von Susanne Hoff-Johannsen. Einiges erinnert an die üppige Goldpracht und ornamentale Abstraktion von Gustav Klimt (1862-1918) oder an den Kubismus von Paul Klee (1879-1940). Anderes an die geheimnisvolle Welt der Azteken oder an die verspielte Barockzeit.

Die alte Technik "Soutache" wurde früher bei Uniformen genutzt

Schlechte Augen darf man bei der feinen Arbeit übrigens nicht haben. Und auch keine Ungeduld. Eine beleuchtete Lupe hilft bei der kleinteiligen Arbeit mit Nadel und Faden. Dabei werden nicht nur Perlen der unterschiedlichsten Art aufgefädelt oder verwebt, sondern auch „Soutache“-Bänder und -Kordeln vernäht. Häufig werden noch Glas-Cabochons integriert. Die flache Unterseite der Glas-Steine wird dabei von der Kielerin vorher kunstvoll bemalt.

Bei dem Kieler Maler Eberhard Oertel gelernt

Dass Susanne Hoff-Johannsen eine künstlerische Ader hat, war schon an der Max-Planck-Schule klar. Da riet ihr damaliger Kunstlehrer dringend zum Studium an der Muthesiusschule. Der Lehrer war übrigens kein Geringerer als der Kieler Maler Eberhard Oertel, der im vergangenen Jahr verstorben ist.

Fertigte Susanne Hoff-Johannsen früher gerne Aktzeichnungen an, beschäftigte sie sich an der Kunsthochschule in ihrer Diplomarbeit mit der „Corporate Identity“ eines Gitarren-Trios. Sie entwarf Logo, Visitenkarten, Flyer und Plakate für die Musiker.

Nach einigen Jahren als Angestellte machte sie sich 2002 als Grafik-Designerin selbständig. Das ist noch immer ein Standbein der Künstlerin. Doch inzwischen nimmt der Schmuck immer mehr Raum ein. „Aber die Mischung macht’s am Ende“, sagt sie. Irgendwann brauchen die Augen wohl auch mal ein wenig Ruhe.

Unansehnliche Nähte wurden einst mit Bordüren verdeckt Fachleute gehen davon aus, dass die Soutache-Technik bereits im 14. Jahrhundert in Frankreich verwendet wurde. Das Wort „Soutache“ ist französisch, stammt aber vom ungarischen Wort „Sujtas“ ab. Bezeichnet wird damit ein „Besatz“ oder eine schmal gewebte Bordüre aus Wolle, Seide oder Baumwolle. Wurden anfangs mit der Technik unansehnliche Nähte an Kleidungsstücken verdeckt, diente sie später dazu, prunkvolle Kleider und militärische Uniformen zu verschönern. Heute werden die Soutache-Bordüren mit kostbaren Edelsteinen und Perlen kombiniert. Auch Muranoglas, Perlmutt und Leder kommen zum Einsatz. Durch das kunstvolle Vernähen der verschiedenen Materialien entstehen individuelle Schmuckstücke.

Mehr: www.perlrose.de und www.johannsen-grafikdesign.de

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.