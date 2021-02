Einsamkeit im Seniorenheim – als Gegengewicht könnte Videotelefonie eine Brücke zu Angehörigen schlagen. Doch auf diesem Weg gibt es auch in Kieler Einrichtungen Probleme: Es mangelt an WLAN, Geräten, Software, Mitarbeiterzeit, Know-how und Kooperationen. Manchmal auch am Interesse der Senioren.

Von Annette Göder