Nach einem schweren Raub in Kiel sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll in der Nacht auf Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in der Iltisstraße eingebrochen sein und zwei Bewohner mit einer Axt bedroht haben. Ein paar Stunden später konnte die Polizei ihn festnehmen.