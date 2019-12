Kiel

Ursprünglich waren die Stadtwerke davon ausgegangen, erst am Freitag die für die Bauarbeiten am Wasserrohrbruch am Lübscher Baum gesperrte Spur freigeben zu können, am späten Dienstag hieß es dann, dass mit Glück am Mittwochabend alle Fahrbahnen Richtung Innenstadt wieder befahrbar sind.

Jetzt kam die offizielle Bestätigung, dass die Arbeiten schon am Nachmittag, also vor dem Feierabendverkehr beendet wurden. Die Fahrbahn wurde durch die Stadtwerke Kiel wieder komplett freigegeben.

"Wir bedanken uns bei allen betroffenen Autofahrern für das entgegen gebrachte Verständnis für die Situation", sagte Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster.

Wasserleitung wird vorläufig stillgelegt

"Nachdem wir ein neues Rohr mit geringerem Durchmesser in das beschädigte Rohr schieben wollten, haben wir uns für eine noch schnellere Lösung entschieden, um den Theodor-Heuss-Ring umgehend freizugeben", teilte Schuster mit. Bei der Reparatur des Rohrbruchs haben sich die Stadtwerke dazu entschieden, die beschädigte Leitung vorläufig stillzulegen.

Die Versorgung wird über eine Netzumleitung gewährleistet. "Anschließend beobachten wir die Versorgungssituation und holen das Inlineverfahren gegebenenfalls nach. Dies können wir auch über längere Strecken umsetzen, sodass wir hierfür den Theodor-Heuss-Ring nicht mehr sperren müssten", so Schuster.

Lange Staus am Theodor-Heuss-Ring

Durch die Bauarbeiten kam es am Theodor-Heuss-Ring zu Staus. Teilweise standen die Autos bis auf den Ostring und die Preetzer Straße.

