Kiel

Kein Lastwagen kommt mehr herein, keiner heraus: In der Benzstraße in Kiel-Wellingdorf haben Landwirte mit ihren Traktoren die Zufahrt zum Zentrallager des Lebensmittel-Unternehmens Rewe abgeriegelt. Das bestätigt die Leitstelle der Polizei.

Augenzeugenberichten zufolge sollen mehr als 50 Landmaschinen den Weg blockieren. Näheres zu den Forderungen der Landwirte ist noch nicht bekannt.