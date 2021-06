Die Geoldmedaillen-Gewinnerin Heike Henkel unterstützt ein Kieler Start-Up beim Thema Osteorporose. In der Landeshauptstadt wurden gerade Werbeaufnahmen von der Hochspringerin gemacht. So will sie für einen Osteoporose-Frühtest "made in Kiel" werben, der europaweit vertrieben werden soll.