Pizzabote überfallen, Container- und Carportbrand, schwerer Raub am Kanal. Diese Meldungen veröffentlichte die Polizei in den vergangenen Monaten. Was alle Mitteilungen eint: Der Tatort war stets in Kiel-Suchsdorf, verdächtig sind Jugendliche. Zufall? Oder entwickelt sich hier ein Problemviertel?