Vergünstigte Sportangebote für Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen gibt es ab sofort in 14 Kieler Sportvereinen: Das Projekt „Senior*innen in die Clubs“ startet, wie in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses angekündigt wurde. Voraussetzung ist der Senioren-Pass.