Es fällt sofort ins Auge: Ein großes Schild steht seit Kurzem am Kleinen Kiel, genauer gesagt an der Kreuzung zwischen Martensdamm und Jensendamm. Doch aktuell ist es dick in Luftpolsterfolie eingewickelt. Ein Blick unter die Folie? Kaum möglich. Wozu wurde das Schild aufgestellt?

Die Antwort kommt von der Stadt Kiel. Das Schild ist eine Stele, auf der bald an den Kapp-Putsch in Kiel erinnert werden soll. Eine Gedenkstele also, die sich mit einem dunklen Kapitel der Kieler Stadtgeschichte auseinandersetzt.

Kapp-Putsch wollte Weimarer Republik beenden

Vor rund 100 Jahren wollten nationalkonservative Politiker und Teile des Militärs die noch junge parlamentarische Demokratie in Deutschland beenden. Schauplatz des Kapp-Putsches war neben Kiel unter anderem Berlin. Dort ließen Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp und Reichswehrgeneral Walter von Lüttwitz am 13. März 1920 Soldaten des Freikorps Brigade Ehrhardt ins Regierungsviertel marschieren.

Reichspräsident Friedrich Ebert und die Reichsregierung flohen nach Stuttgart und riefen von dort zum Generalstreik auf, den die Gewerkschaften organisierten. Schon am Abend des 17. März gaben die Putschisten in Berlin auf.

Kapp-Putsch in Kiel: 76 Menschen verloren ihr Leben

In Kiel dauerte der Putsch etwas länger an. Vom ersten Tag an hatte sich der oberste örtliche Befehlshaber der Marinesoldaten, Konteradmiral Magnus von Levetzow, hinter die Kapp-Putschisten gestellt. Er ließ republiktreue Beamte und den Polizeipräsidenten verhaften, drohte Rädelsführern mit Standgericht und Todesurteil und ließ bewaffnete Kräfte gegen die streikenden Arbeiter mobilisieren.

Am 18. März 1920 kam es zum „blutigen Donnerstag“ in Kiel. In der Legienstraße entwickelte sich ein Handgemenge zwischen Zivilisten und Soldaten zu einem Scharmützel, es folgten Straßenkämpfe zwischen dem Dreiecksplatz und dem Kleinen Kiel. Im Lauf des Tages brach der Putsch zusammen. Beim Kapp-Putsch in Kiel verloren 47 Zivilisten und 29 Militärs ihr Leben, der Großteil am blutigen Donnerstag.

Wann die Stele in Kiel enthüllt wird, steht noch nicht fest

Zurück ins Jahr 2021. Wann wird die Gedenkstele am Kleinen Kiel eigentlich enthüllt? „Noch sind die Text-Tafeln nicht fertig. Daher kann ich nicht sagen, wann die Stele enthüllt werden wird“, so ein Stadt-Sprecher.