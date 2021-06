Eine Fahrraddemonstration von Fridays for Future dürfte am heutigen Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen in Kiel sorgen: Sie startet mit einer Kundgebung um 14 Uhr auf dem Exerzierplatz, der dafür ab 10 Uhr gesperrt ist. Danach führt die gewählte Route die Protestierenden auch über die B 76.

Von Jördis Merle Früchtenicht