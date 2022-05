Kiel

Die seit Dienstag in Kiel vermisste 16-Jährige wurde am frühen Donnerstagabend wohlbehalten im Bereich des Knooper Wegs angetroffen. EineStraftat steht nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden, teilt die Polizei mit. Da die öffentliche Personensuchen eingestellt wurde, wurden alle Informationen zur Identifizierung der Jugendlichen aus diesem Artikel entfernt.