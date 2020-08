Kiel

Das Leben geht manchmal seltsame Wege. Statt als Jurist und Volkswirtin Karriere zu machen, zieht es ein Kieler Ehepaar vor, sich um Norddeutschlands wichtigstes Modeaccessoire zu kümmern. Vor etlichen Jahren entdeckten Tilo Erfurth (79) und seine Frau Regine Schlegelberger-Erfurth (66) ihre Liebe zu Gummistiefeln.

Seitdem gibt es in ihrem Geschäft in Wellsee Hunderte Exemplare davon in allen erdenklichen Formen, Farben und Ausstattungen. „Bei Gummistiefeln kann uns niemand das Wasser reichen“, sagt das Ehepaar verschmitzt. „Vermutlich sind wir sogar die größten Anbieter in ganz Deutschland.“

Das Gummistiefel-Paradies liegt in Wellsee

Mal eben schnell ein paar Gummistiefel kaufen? Keine gute Idee, wenn man bei „Reitsport Erfurth“ im Gewerbegebiet in Wellsee vorbeischaut. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, geht hier nämlich schnell erst einmal gar nichts. Zu groß ist die Vielfalt, zu groß sind die Unterschiede.

„Es hängt immer davon ab, wofür man die Gummistiefel braucht“, sagt Tilo Erfurth. „Wollen Sie damit Schnee schippen oder zur Jagd, eine Runde mit dem Hund gehen oder durch die Stadt bummeln? In den Reitstall oder in den Range Rover? Das macht alles einen Riesen-Unterschied.“

Von der perfekten Sohlentechnologie bis zum wasserdichten Reißverschluss

Mit Hingabe berichtet er von der neuesten Sohlentechnologie und von Dämpfungskeilen im Fersenbereich. Von wasserdichten Reißverschlüssen und klimaregulierendem Lederfutter. Von isolierenden Grip-Sohlen und natürlichem Rohkautschuk.

Von Wattpuschen und Agrarpumps

„Früher dachte ich auch, Gummistiefel ist Gummistiefel“, sagt er lachend. „Aber je tiefer man einsteigt, desto faszinierender ist das Thema.“ Tilo Erfurth und seine Frau Regine sind ein eingeschworenes Team. Die Liebe zu den Schuhen, die gerne scherzhaft Wattpuschen oder Agrarpumps genannt werden, teilen beide gleichermaßen.

Klar, sie tragen ihre Produkte auch zu Hause in Flintbek, wo sie wohnen. Dabei sieht ihre Zukunft zunächst ganz anders aus. Tilo Erfurth stammt aus Tübingen, Regine Schlegelberger aus Flensburg. Er geht zur Marine, studiert anschließend Jura in der Heimat, sie Volkswirtschaftslehre an der Kieler Christian-Albrechts-Universität.

„Ich bin eine Frau der Zahlen“, sagt sie. „Da hab‘ ich Sinn für.“ Auf der Hochzeit ihrer Schwester verliebt sie sich in den besten Freund des Bräutigams. Das ist Tilo Erfurth.

Gemeinsam gründen sie eine Familie. Und dann kommt die Leidenschaft für ihre Hobbys nach und nach ins Spiel. Er segelt damals schon, sie reitet. So bauen sie zunächst ein Geschäft als Schiffsausrüster auf. Sie verkaufen riesige Rettungsinseln, auf denen 100 Mann Platz finden, Schwimmwesten, Flaggen und Positionslaternen.

1990 übernehmen sie die Hofsattlerei Mordhorst

Die Marine, die Werften und Reedereien sind ihre Kunden. Ihre Ware lagern sie da schon im Gewerbegebiet in Wellsee. „1990 haben wir dann die Hofsattlerei Mordhorst in der Dänischen Straße in Kiel dazugekauft“, erzählt Regine Schlegelberger-Erfurth. Auch ihre drei Kinder sind da schon passionierte Reiter, drei Pferde gehören zur Familie. „Das passte“, sagen sie.

Für die Firma "Barbour" wird gewachst und genäht

Innerhalb kürzester Zeit werden sie zu den „Barbour“-Königen des Nordens. Die kultige Wachsjacke ist der Renner bei ihnen. Kaum ein Jurastudent in Kiel, der nicht das begehrte Unterstatement-Kleidungsstück trägt. „Aber auch das britische Unternehmen selbst beauftragte uns, gebrauchte Jacken neu zu wachsen und zu reparieren“, erzählt Tilo Erfurth.

Aufträge erreichen sie aus ganz Europa. „Bestimmt 100 000 Jacken haben wir so im Laufe der Jahre wieder schick gemacht.“ Diesen Service bieten sie übrigens noch immer an. „In 20 Minuten hab’ ich eine Jacke neu gewachst“, sagt Tilo Erfurth grinsend. 2013 geben sie aus Platzgründen die Hofsattlerei auf, um ganz nach Wellsee zu ziehen und ihre Internet-Präsenz weiter auszubauen.

Da haben sie schon längst Ursula Knauer (60) an ihrer Seite. Die ist so etwas wie die perfekte Mitarbeiterin. „Sie ist gelernte Schneiderin“, sagt Tilo Erfurth augenzwinkernd. „Dazu noch Reiterin, Pferdezüchterin und Starverkäuferin. Besser geht es nicht.“

Während ihr Chef-Ehepaar noch erzählt, dekoriert Ursula Knauer schon mal einige Gummistiefel fürs Foto. Im 500 Quadratmeter großen Verkaufsraum kann sie da aus dem Vollen schöpfen. Zwischen Reitjacken und Pferdetrensen stehen überall die unterschiedlichsten Modelle.

Vom Luxus-Stiefel mit Geländeprofil und Gelenkfeder für mehr Stabilität über Modelle mit gefüttertem Schaft und abriebsicherer Sohle bis hin zum schwarz-weiß geblümten Kinder-Stiefel, der sich bei Regen bunt färbt.

Das hilft gegen Stinkefüße

Regine Schlegelberger-Erfurth erinnert sich noch gut an ihre allerersten Gummistiefel. „Da war ich noch ganz klein und unglaublich stolz“, erzählt sie. „Leider hatte ich so schmale Beinchen, dass ich fünfmal in den Schaft gepasst hätte. Die Folge war, dass die Waden im Nu wund gescheuert waren, und dazu bekam ich auch noch Käsefüße.“

Der Liebe zu Gummistiefeln tat das dann aber viele Jahre später keinen Abbruch. Auch wenn die beiden Geschäftsinhaber schon längst im wohlverdienten Ruhestand leben könnten, trägt sie die Leidenschaft fürs Produkt durch jeden neue Tag. Und zum Glück wissen sie beide längst, was gegen Stinkefüße in Gummistiefeln hilft: „Bloß keinen Baumwollstrumpf anziehen“, sagen sie lachend. „Der zieht die Feuchtigkeit und sorgt für einen muffigen Schuh.“

