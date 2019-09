Besinnliches Licht und digitales Theater

Kiel

Unter dem Motto „Zusammenleben. Zusammenhalten“ lockte die Förde-Volkshochschule zu zahlreichen Aktionen. Im Gebäude, draußen und im Zelt herrschte Feststimmung, wurde doch auch das 100. Jubiläumsjahr der Kieler Volkshochschule ( VHS) bis Mitternacht gefeiert.

„Nach 100 Jahren ist die VHS noch jung und dynamisch. Die Stimmung war fantastisch. Das Motto der langen Nacht wurde erfüllt. Die Förde-VHS war auch an diesem Abend ein Ort der Begegnung unterschiedlichster Menschen“, bilanzierte Leiterin Hella Jones.

Kirchennacht gut besucht

Mehr als 3000 Besucher kamen zur Langen Nacht der Kirchen, die in Kiel und Umgebung an 26 Orten ihre Türe öffneten. „Wir hatten mit mehr als 400 Besuchern volle Hütte allein in St.-Heinrich, in St.-Gabriel wurden rund 170 alkoholfreie Cocktails an 240 Besucher ausgeschenkt“, sagte Stefanie Rasmussen-Brodersen vom Kirchenkreis Altholstein.

Das Motto „Glück schien für viele Besucher ein inspirierendes Thema zu sein“, sagte sie. So fanden einige ihr Glück in Form von Musik bei den Konzerten, im Miteinander in besinnlicher Atmosphäre oder im Tausch von Kleidungsstücken im Kieler Stadtkloster.