Touristen, Kunden oder Besucher, die einfach nur bummeln wollen – am Sonnabend war die Holstenstraße wieder gut gefüllt. Laut der Messung des Kölner Start-up-Unternehmens Hystreet kamen am Sonnabend zwischen 12 und 13 Uhr 2487 Menschen am Frequenzzähler in der Einkaufsstraße vorbei, mehr als eine Woche zuvor zur selben Uhrzeit (2151). Doch neben dem Standard-Publikum zählten zu den Passanten unübersehbar größere und kleinere Gruppen, die mit dem Blick auf das Smartphone gerichtet durch die Holstenstraße liefen.

Viele „ Pokémon Go “-Spieler in der Holstenstraße

Eine weltweite Aktion des Handy-Spiels „ Pokémon Go“ lockte über 100 Menschen in die Kieler City. Bei dem einmal im Jahr stattfinden Fest können die User Bonus-Punkte sammeln und bekommen einmalige Aufgaben gestellt. Doch es lag nicht nur an den App-Nutzern, dass es für die Passanten in der Holstenstraße an einigen Stellen schwierig war, den Corona-Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. Gerade am Asmus-Bremer- und am Holsten-Platz, aber auch zwischen den Holsten-Fleet-Becken wurde es eng.

Dass die Holstenstraße immer voller wird, bestätigt auch Peter Brühl. Der Schausteller verkauft aus seinem Stand am Asmus-Bremer-Platz Crêpes und Waffeln. „Es kommen wieder deutlich mehr Leute. Beim Verkauf komme ich schnell ins Gespräch mit den Kunden. An den Dialekten höre ich, dass viele Besucher aus ganz Deutschland kommen.“ Auch die Skandinavier haben Kiel wieder als Touristenort entdeckt.

Gemischte Gefühle bei Besuchern der Kieler Innenstadt

Bei einigen Besuchern löst diese Nähe zu fremden Menschen ein ungutes Gefühl aus, andere Passanten störten sich daran nicht. „Wenn wir uns unwohl fühlen würden, wären wir nicht hier“, sagt eine Kielerin, die mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in die Holstenstraße gekommen ist. Dass die Einkaufsstraße wieder belebt ist, sei ein gutes Zeichen für die Einzelhändler und dafür, dass ein wenig Normalität zurückkehre.

„Im Vergleich zu Berlin ist das hier noch harmlos“, kommentiert Benny. Der Hauptstädter ist mit Frau und Tochter im Urlaub im Norden. Nach mehreren Tagen in Scharbeutz trieb es die junge Familie noch für einen kurzen Abstecher nach Kiel. „Natürlich ist Corona im Hinterkopf präsent und es ist wichtig, dass sich jeder an die Hygieneregeln hält.“ Daher gelte es, stets aufzupassen und so gut es geht, Abstand zu halten. Bedenken bei dem Besuch in der Holstenstraße hat der Berliner trotz der Enge an einigen Nadelöhren nicht.

Mit der Einkaufsliste in die City

Etwas anders sehen das Jacqueline und Lea Wille. Mutter und Tochter sind gemeinsam zum Einkaufen aus Probsteierhagen in die Holstenstraße gekommen. Normalerweise fährt die Familie regelmäßig zum Shoppen nach Kiel, in der Corona-Pandemie hat sie ihre Besuche aber reduziert, auch weil der Abstand nicht immer eingehalten werden kann. „Wir schreiben uns dann eine Einkaufsliste mit Sachen, die wir dringend brauchen und arbeiten sie ab“, sagt Mutter Jacqueline.

Mehr Zeit als nötig wollen die Willes nicht in der Innenstadt verbringen. „Online-Shoppen wollen wir aber auch nicht.“ Da sie in der Holstenstraße aber im Freien sind, sehen Mutter und Tochter keine Notwendigkeit, aufs Einkaufen zu verzichten. Erst wenn auch draußen eine Maske getragen werden müsste, würden sie nicht mehr kommen.

Dezernent Stöcken appelliert an Eigenverantwortung

Solche Überlegungen gibt es bei der Stadt bislang aber nicht. Maskenpflicht gilt beim Einkaufen weiter nur in geschlossenen Räumen. Auch ist momentan nicht angedacht, wie in Lübeck die Besucherzahlen an beliebten Orten zu begrenzen oder wie in St.-Peter-Ording mit einer Frequenzmessung Passantenströme umzuleiten.

Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken appelliert daher weiter an die Eigenverantwortung der Menschen. „Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und wenn möglich Alltagsmaske tragen: Dieses AHA kann sich jeder gut merken und es ist ein guter Schutz.“

