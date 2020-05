Viertklässler packen ihre Ranzen

Kiel

Mit vorsichtigen Schritten will das Bildungsministerium nach und nach wieder zur Normalität zurückkehren. Unter verschärften Hygienebedingungen und mit Abstand. Aber das stört die Viertklässler gar nicht. Hauptsache es geht endlich wieder los.

Vor lauter Übermut tobt sich Anton Heider am Dienstag erst einmal auf dem Trampolin im heimischen Garten aus. „Ich freue mich riesig, riesig, riesig“, sagt er völlig außer Atem und gibt der Zeitung gleich darauf ein kleines Interview.

„Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, hätte ich alles getan, damit die Kinder wieder in die Schule dürfen“, sagt er und zählt scharfe Abstandregeln, Corona-Tests für alle und Maskenpflicht auf. „Dass ich jetzt meine Klassenkameraden endlich, endlich wiedersehen kann, ist einfach riesig“, sagt er und schiebt lachend mit Blick auf seine Mutter Yvette Heider (39) hinterher: „Es reicht zu Hause.“

Klassenkameraden nur per Videochat gesehen

Der Neunjährige besucht in Suchsdorf die Sonnenklasse, die 4b. Eigentlich. Denn vom Klassenzimmer und seinen Mitschülern hat er seit dem 13. März nichts mehr gesehen. Nein, halt. So ganz stimmt das nicht. Denn per Videochat hat er dann doch einige von ihnen zu Gesicht bekommen. „Aber das ist nicht dasselbe“, sagt Anton Heider. „Man kann die gar nicht wirklich fragen, wie es ihnen geht.“

Auch seine nette Klassenlehrerin, Frau Borchers, fehlt ihm. „Sie hat uns jeden Tag eine E-Mail geschrieben“, sagt Anton. „Das war klasse.“ Unter anderem verschickte sie darin auch Ideen gegen Langeweile.

Mundschutz ist für die Viertklässler keine Pflicht

Ab heute 8.30 Uhr ist das Problem des fehlenden persönlichen Kontakts gelöst. Dann hat Anton Heider in der blauen Gruppe zusammen mit sieben Klassenkameraden wieder „echten“ Unterricht. „Unsere Klasse wurde in drei Gruppen aufgeteilt“, erzählt er. „Damit wir gut Abstand halten können.“

Einen Mundschutz wird er auch dabei haben. Sicher ist sicher. Pflicht ist der aber nicht. „Wenn ich mal auf Toilette muss, muss ich vorher rufen, ob da schon einer ist“, erzählt er. Das weiß er schon jetzt. Denn seine Klassenlehrerin hat ihm und seinen Eltern eine Mail mit den wichtigsten Infos geschickt.

Das Lotterleben hat nun ein Ende

Dass er einmal die Schule so vermissen würde, hätte er anfangs nicht gedacht. Als alle Bildungseinrichtungen geschlossen wurden, fand er das zunächst „cool“. Später aufstehen, Hausaufgaben machen, wann er will. Ein bisschen Lotterleben halt. Und auch ein bisschen einsam.

Drei bis vier Mal durfte er zusammen mit seiner Schwester Helena (8) die Notbetreuung in seiner Schule besuchen. Schon das war eine willkommene Abwechslung. Papa ist Polizist, Mama Krankenschwester. Systemrelevante Berufe in der Krise. Da kam die Notbetreuung zum Einsatz.

Ob ihm nun das Aufstehen schwerfallen wird? „Ich hab‘ einen guten Wecker“, sagt er und zeigt lachend an die Hauswand. Direkt neben seinem Zimmerfenster im ersten Stock hat ein Spatzenpärchen im Lüftungsschacht ein Nest gebaut. „Das Piepen weckt mich eh jeden Morgen.“

Wenn TV, Kühlschrank und Bücher ablenken

14 Kilometer weiter im Norden sind auch die beiden zehnjährigen Freunde Lucas Huß und Jacob Lecsko aus Schilksee voller Vorfreude. Endlich geht es wieder richtig los.

„Lernen zu Hause war schon ganz schön schwer“, erzählt Jacob Lecsko. „Da sind so viele Sachen, die man machen kann. Fernsehen, in den Kühlschrank gucken, ein gutes Buch lesen.“ Lucas Huß nickt: „Oder wenn ich gerade Lego baue oder das Buch so spannend ist, dann hab‘ ich keine Lust auf Hausaufgaben.“ Außerdem lenke seine kleine Schwester ihn gerne mal ab.

Deshalb waren beide schon froh, ab und zu in die Notbetreuung zu dürfen. Auch ihre Eltern arbeiten in systemrelevanten Berufen. Doch das sei was ganz anderes als „normale“ Schule.

Grundschule in Schilksee startet in zwei Schichten

An der Grundschule in Schilksee startet der Unterricht erst einmal in zwei Schichten mit je zwei Stunden in einem der Hauptfächer. „Das ist besser als nichts“, so der Kommentar von Lucas Huß. „Bei Mathe sage ich da ,Juhu‘. Aber bei Deutsch wär mir lieber, ich hätte zwei verschiedene Fächer.“

Die Hygienepläne sehen zwar an jeder Schule derzeit etwas anders aus, folgen aber im Prinzip dem gleichen Muster: weniger Schüler im Klassenraum, Desinfektion und ganz viel Händewaschen.

So werden Lucas und Jacob mit je zehn anderen Mitschülern zusammen unterrichtet. Um das Infektionsrisiko weiter zu senken, fallen auch bei ihnen Turnen, Ballspiele und andere sportliche Aktivitäten im Unterricht erst einmal genauso flach wie gemeinschaftliches Singen in geschlossenen Räumen.

„Das ist blöde“, sagt Jacob Huß. Aber immerhin kann er endlich seine Freunde und die Lehrer wiedersehen. „Die haben schon sehr gefehlt.“ Lucas fügt grinsend hinzu: „Und das gute Mittagessen von Anja.“ Die Frau vom Hausmeister heißt Anja. Jeden Tag kocht sie hier an der Schule frisch für die Grundschüler. Das macht für die beiden Jungs den Schultag erst so richtig perfekt.

Bildungsministerin Karin Prien : Vorhersagen nicht möglich

Wann auch für andere Jahrgänge tobende Kinder und Lärm auf den Schulgängen wieder zum Alltag gehören, ist nach wie vor ungewiss. Zeitgleich mit den Viertklässlern dürfen heute auch die Sechstklässler wieder in den Unterricht.

Der weitere Weg wurde vom Bildungsministerium in Kiel in einem mehrstufigen Plan festgelegt. Ministerin Karin Prien ( CDU) betonte aber, dass dabei die Entwicklung des Infektionsgeschehens eine große Rolle spiele. „Heute schon zu sagen, was in drei Wochen möglich ist, wäre nicht seriös.“

