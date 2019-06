Kiel

Mitte April verneinte der Telekommunikationsanbieter noch, dass es in Kiel im Vergleich zu anderen Städten Auffälligkeiten gebe. Jetzt räumt Unternehmenssprecher Dirk Ellenbeck ein: Das Kieler Netz ist für die Geschwindigkeit, die Vodafone in seinen Verträgen anbietet, nicht gut genug ausgebaut. In Unternehmenssprache heißt das: "Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden."

Nachfrage nach schnellem Internet größer als erwartet

Es hätten sich zu viele Kunden gleichzeitig für schnelles Internet entschieden, erklärt Ellenbeck, warum es immer wieder zu Netzausfällen kommt oder die vertraglich versprochene Qualität nicht geliefert werden kann. "Die Nachfrage war größer als erwartet." Laut dem Sprecher liegt die Zahl von neuen Vertragsabschlüssen im vierstelligen Bereich über den Prognosen. Kiel sei in dem Umfang eine "Ausnahmesituation", sagt Ellenbeck. Deshalb soll der Ausbau des Netzes vorgezogen und erweitert werden. "Wir haben gemerkt, dass unsere geplanten Maßnahmen in Kiel nicht reichen werden", muss der Sprecher eingestehen.

Überlastung in den Abendstunden

Das Problem: Je mehr User im Internet surfen, umso langsamer wird die Geschwindigkeit. Ähnlich wie auf einer Autobahn fließt der (Daten-)Verkehr schneller, je besser die Verbindungen ausgebaut sind. Und der Verkehr im Internet nimmt stetig zu. Durch das Streamen von Filmen, Serien und Sport oder Online-Spiele wird das Netz stark beansprucht. Das erklärt auch, warum die Störungen bei Vodafone vermehrt nachmittags und abends auftreten, da das die Hauptnutzungszeit ist.

Netzausbau wird vorgezogen

Seit Mitte Mai ist Vodafone nach Konzernangaben nun dabei, die Qualität in und um Kiel zu verbessern, das Netz soll um zehn Kilometer neue Glasfaserleitungen erweitert werden. Bis Ende des Sommers soll der Ausbau abgeschlossen sein. Laut Vodafone belaufen sich die Kosten auf circa 10.000 Euro pro Kilometer.

Doch ganz unproblematisch verläuft der Ausbau des Netzes nicht. Eine Schwierigkeit bei den Arbeiten sei laut Ellenbeck, eine schnelle Genehmigung von Behörden zu bekommen. Wenn neue Leitungen gelegt werden, muss die Straße aufgerissen und wieder verschlossen werden. Bis die Stadt hierfür ihr Okay gibt, kann es mehrere Monate dauern. Ellenbeck glaubt, dass die Bauerlaubnis unbürokratischer erteilt werden könnte. Erschwerend käme hinzu, dass die Baufirmen, die solche Arbeiten erledigen könnten, volle Auftragsbücher und somit kurzfristig kaum Zeit hätten.

Noch keine Besserung bei betroffenem Kunden

Einer der betroffenen Vodafone-Kunden ist Kevin Prehn. Der Systemadministrator an der CAU hatte sich bereits im April an unsere Zeitung gewendet, da er seit September 2018 immer wieder mit langsamem Internet und Netzausfällen zu kämpfen hat. Von den bisherigen Ausbaumaßnahmen hat er noch nichts gespürt. "Leider hat sich bei mir nicht wirklich etwas gebessert."

Prehn kritisiert auch weiterhin die mangelnde Kommunikation seitens Vodafone. "Das Störungsticket wurde im April kommentarlos als abgeschlossen gekennzeichnet." Erst nach erneuten Beschwerden nahm sich das Servicecenter erneut seines Falls an. "Jetzt liegt es angeblich am TV-Sperrfilter." Laut Vodafone müsste die Leitung eventuell neu eingepegelt werden. Für Prehn ist das Maß voll. Er kündigt an, von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und zur Telekom zu wechseln, die ihr Netz bereits deutlich besser ausgebaut haben soll.

Und die Chance dazu hätte Prehn. „Wenn ein Problem nicht in angemessener Zeit im Sinne des Kunden und dem Vertrag entsprechend gelöst werden kann, gibt es die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis zu beenden“, sagt Vodafone-Sprecher Ellenbeck. Als „angemessen“ definiert er mehrere Wochen.

