Ein Pokal vom Nikolaus höchstpersönlich: Beim 41. Jubiläum des offenen Schachturniers an der Max-Planck-Schule Kiel traten 45 Teams gegeneinander an und kämpften mit Konzentration und Taktik um den Sieg. Dabei reisten auch Mannschaften aus Lübeck, Bad Schwartau, Husum und Niebüll an.