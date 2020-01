Zwei junge Männer sollen am Sonntagmorgen einem 23-Jährigen in der Holstenstraße in Kiel die Geldbörse gestohlen haben. Wie die Polizei berichtete, haben Beamte sie wenig später in der Hopfenstraße festgenommen. Das mutmaßliche Opfer hatte sie auf die Verdächtigen aufmerksam gemacht.