Ein einziger Rollerfahrer in Kiel hat am Donnerstagabend einen mehr als zweistündigen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: Der 18-Jährige war mit seinem unbeleuchteten Fahrzeug und einem Mitfahrer in der Kaistraße unterwegs, was einem Autofahrer negativ aufgefallen war. Der alarmierte die Polizei.