Kiel

Eigentlich waren alle Planungen für Montag, 29. November, ausgelegt. An diesem Tag sollte das Impfzentrum in Kiel am Schwedenkai wieder öffnen. Dieser Termin wurde auch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Doch dann die Überraschung: Bereits am Freitag und Sonnabend erhielten insgesamt 450 Menschen ihre Impfungen. Der Grund war ein Fehler bei der Terminvergabe des Landes – und schnelles Handeln seitens aller Verantwortlichen.

Versehen sorgt für frühzeitige Impftermine in Kiel

Donnerstag, 25. November: Über die Seite impfen-sh.de können Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, ab sofort Termine für die Impfstellen in Schleswig-Holstein buchen. Für das Kieler Impfzentrum stehen auf der Seite Termine für den folgenden Freitag und Sonnabend zur Verfügung – also vor der geplanten Eröffnung.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Diese Termine wurden auf der Seite durch ein Versehen freigeschaltet“, sagt Marius Livschütz, Sprecher des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums. Andere Impfstellen in Schleswig-Holstein seien davon nicht betroffen gewesen.

Impfzentrum in Kiel öffnet früher als geplant

Weil man die bereits gebuchten Termine nicht wieder absagen wollte, handeln die Verantwortlichen schnell und bereiten das Kieler Impfzentrum für eine frühzeitige Öffnung vor. „Das hat super geklappt, wir wurden von allen Seiten unterstützt“, sagt Dennis Kramkowski, ärztlicher Leiter des Kieler Impfzentrums.

So stand niemand am Freitag oder Sonnabend vor verschlossener Tür – alle Menschen mit Termin konnten sich problemlos impfen lassen. Im Nachhinein sei das Versehen des Ministeriums deswegen sogar eine gute Nachricht, sagt Kramkowski. „Dadurch konnten wir schon vor der offiziellen Eröffnung viele Menschen impfen.“