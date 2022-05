Kiel: Warum ein Obdachloser mit vier Einkaufswagen durch die Stadt zieht

Kiel

Auf vier überfüllten Einkaufswagen stapeln sich Kartons, Tüten und Decken: Es ist ein kaum zu übersehendes Gebilde, das sich am Asmus-Bremer-Platz in Kiel auftürmt. Was hat es mit dem halben Hausstand auf 16 Einkaufswagen-Rädern auf sich? Die Antwort kennt er am besten: Der Mann, der nicht unweit von dem sitzt, was er sein Eigentum nennt.

„Kralle“ heiße er, erzählt der Mann, der etwa 50 Jahre alt ist. Kralle – ganz in Blau gekleidet, mit Schuhen, die nur noch entfernt an Schuhe erinnern, und einem unverkennbaren Zottelbart – ist obdachlos. Seit fünf Jahren lebt er auf der Straße in Kiel, sagt er. In dieser Zeit hat er einen eigenen, mobilen Hausstand zusammengesammelt.

Seine Sammlung verändert sich fast täglich

Tassen, Teller, Playmobil-Figuren, eine Kinderlampe, Glühbirnen und eine Gartenharke – die Bandbreite ist groß. Seine Sammlung verändert sich fast täglich. Woher Kralle die Sachen bekommt? „Das meiste ist Sperrgut, was die Menschen vor ihre Tür gestellt haben.“ Manches ist nützlich für seinen Alltag, manches, wie die Playmobil-Figuren, reine Sammelleidenschaft. Einiges würden viele Menschen als Müll bezeichnen – Kralle ist anderer Meinung, sieht in allem einen Nutzen.

Der Obdachlose schläft nicht immer an derselben Stelle in Kiel. Er ist viel unterwegs. Um sein Eigentum nicht unbeaufsichtigt auf der Straße stehen zu lassen, muss er es in der Regel mitnehmen. Denn Kralle wurden schon oft Sachen gestohlen, sagt er. Das ist auch der Grund, warum er wertvolle Dinge wie Besteck direkt in den Innentaschen seiner Jacke verstaut hat und immer mit sich herumträgt. „Das möchte ich nicht verlieren.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum Kralle auf der Straße wohnt, erzählt er nicht. Man merkt ihm an, dass er daran zu knabbern hat, die Vergangenheit verdrängen möchte, lieber über sein heutiges Leben spricht. Zum Beispiel über seine regelmäßigen Umzüge, bei denen ihm vier Einkaufswagen helfen. „Ich schiebe die immer einzeln ein paar Meter weiter und hole dann die anderen nach“, berichtet er. Letztens hatte er sogar sechs Einkaufswagen, „das waren dann aber doch zu viele.“

Kiel: Obdachloser tauscht seine Einkaufswagen regelmäßig aus

Kralle ist Einkaufswagen-Experte in Kiel. Regelmäßig tauscht er seine Wagen aus, immer dann, wenn er welche sieht, die jemand wohl nicht zurückgebracht und herrenlos am Straßenrand abgestellt hat. Der Grund: die Reifen von Kralles Wagen nutzen sich irgendwann ab. Wirklich neu sind die Einkaufswagen sowieso nicht, alle haben irgendwo ihre Macken.

Wenn Kralle einen Einkaufswagen aussortiert, sucht er anschließend den Supermarkt, von dem der Einkaufswagen ursprünglich kommt. Kein leichtes Unterfangen. „Auf manchen steht zum Beispiel Rewe drauf. Aber dann muss man erstmal den richtigen Rewe in Kiel finden“, sagt er. Warum er sich diesen Stress macht? „Ich bringe sie eben dahin zurück, wo sie hingehören.“

Kralle ist eine spezielle Person im Kieler Stadtbild. Ein Obdachloser, der auffällt. „Manchmal werde ich deswegen auch angegriffen“, erzählt er. Doch Kralle will sich davon nicht unterkriegen lassen. Er möchte weiter durch Kiel touren – mit seiner Wohnung auf 16 Rädern.