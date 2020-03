Aufgrund des Coronavirus bleiben die städtischen Kieler Schwimmbäder bis zum 10. April 2020 ab sofort geschlossen, teilte die Stadt Kiel mit. Betroffen ist das Hörnbad in der Innenstadt und die Schwimmhalle in Schilksee. Auch die Uni-Halle am Sportforum stellt den Betrieb ein.