Tausende Menschen in Weiß an Tischen und Parks rund um die Holtenauer Straße in Kiel verteilt: Die "White Night" zieht für gewöhnlich zahlreiche Besucher an. In diesem Jahr muss das außergewöhnliche und für den 7. August geplante Picknick ausfallen – die Corona-Krise verhindert die achte Auflage.