Noch sind es zwei Monate bis Heiligabend, doch das Fest der Liebe wirft in Kiel bereits seine Schatten voraus - in Form von Licht. Denn in der Holstenstraße und am Asmus-Bremer-Platz hängt bereits die erste Weihnachtsbeleuchtung. Erstrahlen sollen die Sterne in den Bäumen aber vorerst noch nicht.