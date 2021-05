Kiel

Gegen 18.12 Uhr fuhr der 56-jährige Fahrer des Mitsubishi mit seinen zwei Beifahrern aus Meimersdorf kommend in Richtung Elmschenhagen. Auf der Brücke entdeckte er zwei junge Männer, die Schottersteine auf die Fahrbahn warfen, konnte allerdings rechtzeitig bremsen.

Lesen Sie auch: Steinwurf-Verdacht an Autobahn in Kiel

Die Täter flüchteten in Richtung Stauffenbergring und entkamen. Beamte des Kriminaldauerdienstes leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise an das vierte Revier Kiel unter 0431/1601410.