Kiel

Noch regnet es rein, aber das gibt sich, wenn die Decke geschlossen ist. Es wird ein Gründach, natürlich. Der Rohbau der neuen Werkhalle für Hybrid- und Elektrobusse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) an der Werftstraße in Gaarden ist jetzt fertig. Die Stadt als Eigentümer und die KVG als Mieter haben das gestern mit einem Richtfest gefeiert, das in Ermangelung eines Dachstuhls Deckenfest heißt.

Grundsteinlegung wurde nachgeholt

Bei der Gelegenheit wurde auch die feierliche Grundsteinlegung nachgeholt. Sie war im März wegen Corona abgesagt worden.

Anzeige

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Werkleiterin Sabine Schirdewahn vom städtischen Eigenbetrieb Beteiligungen (EBK) und KVG-Geschäftsführer Andreas Schulz schoben die Zeitkapsel in den Grundsteinquader. Darin enthalten: eine tagesaktuelle Seite der Kieler Nachrichten, eine historische Plombenzange der einstigen KVAG, ein paar Centmünzen und ein zeitgenössischer Mund-Nasenschutz. Die Corona-Maske war eine Idee des Oberbürgermeisters.

Weitere KN+ Artikel

34 Millionen Euro Gesamtkosten

„Wir schaffen die Infrastruktur für eine zukunftsfähige Mobilität“, sagte Bauherrin Schirdewahn. Der EBK hat 5,3 Millionen Euro für den Rohbau ausgegeben. Der Ausbau der Werkstatt kostet noch mal 21 Millionen Euro. Es folgen Baunebenkosten zum Beispiel für Planung, für Carports und für die Sanierung von Nebengebäuden. „Wir gehen von 34 Millionen Euro Gesamtkosten aus“, sagte Schirdewahn.

36 E-Busse für 30,8 Millionen Euro

„Jetzt hält die Elektromobilität richtig Einzug im Kieler ÖPNV“, jubelte Oberbürgermeister Kämpfer. „Bald fahren hier reine E-Busse. Das ist gut für die Luft in Kiel.“

Tatsächlich hat die KVG beim niederländischen Hersteller VDL für 30,8 Millionen Euro 36 vollelektrisch angetriebene Busse bestellt, die jetzt binnen eines Jahres nach und nach in Dienst gestellt werden. Dazu passt, dass die Elektrowerkstatt in ungefähr einem Jahr fertig sein soll.

Ladestationen an fünf Endstationen

Gut sieben Millionen Euro kostet die Ladeinfrastruktur, die die KVG beim Dinslakener Anbieter Schaltbau Refurbishment einkauft. Das Betriebskonzept sieht die Elektrifizierung der Linien 11, 6, 32, 81 und 31 vor.

Zusätzlich zum Betriebshof mit vier Ladepunkten werden die Endhaltestellen Herthastraße und Kanal in der Wik (je drei Ladepunkte) sowie Rungholtplatz in Suchsdorf (zwei Ladepunkte) und Narvikstraße in Mettenhof (zwei Ladepunkte) mit Ladeinfrastruktur bestückt. Die E-Busse sollen ihre Reichweite von 80 bis 100 Kilometern niemals ausschöpfen, sondern bei jedem Halt an den Endstationen nachgeladen werden.

Insgesamt schlägt die Investition in die Elektrifizierung des ÖPNV in Kiel mit rund 100 Millionen Euro zu Buche. Etwa 30 Millionen Euro davon stammen aus der Förderung vom Bundesumweltministerium. Knapp 70 Millionen stemmt die KVG selbst – also die Stadt.

Dieselbusse kommen auf den zweiten Betriebshof

Bauleiterin Anke Falk führte die unerschrockene Festgesellschaft im strömenden Regen über die Baustelle auf dem Betriebshof Werftstraße. Wenn die Werkstatt fertig ist, soll dieser Betriebshof allein den Hybrid- und Elektrobussen vorbehalten sein – auch die benachbarte Abstellhalle. „Flüsterbetriebshof“, nennt das die KVG. Die lauteren Dieselbusse werden auf den zweiten Betriebshof an der Diedrichstraße in Gaarden-Süd abgeschoben.

550 Busfahrer müssen zur Fahrschule

Die neue Werkstatt wird 50 Meter breit und 91,4 Meter lang. Auf den Gruben und Hebebühnen werden bis zu 25 Meter lange Fahrzeuge gewartet werden können.

„ Elektrobusse benötigen besondere Voraussetzungen bei der Wartung“, erläuterte KVG-Chef Schulz. „Dazu gehört eine moderne Werkstatt für die neue Technik.“ Zum Beispiel Kräne für die Akku-Pakete und Arbeitsplätze unterm Dach. Der Strom für die E-Busse kommt von oben.

Viele KVG-Mitarbeiter sind für die neue Hochspannungstechnik geschult worden. Die 550 Busfahrer und -fahrerinnen der KVG werden jetzt noch mal in die betriebseigene Fahrschule geschickt, um für vollelektrische Busse fit zu werden. Die KVG sucht im Übrigen unverändert Personal für ihre Busse.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier