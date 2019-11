Am Sonntag haben Beamte der Polizei Kiel einen mutmaßlichen Fahrraddieb ermittelt. Der 61-Jährige war in den Fokus geraten, nachdem ein 30-Jähriger sein gestohlenes Rad in einem Online-Auktionshaus wiedergefunden hatte. Bei dem Verdächtigen wurden insgesamt drei Räder gefunden.