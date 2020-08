Kiel

Am vergangenen Sonnabend rief eine Frau gegen 3:30 Uhr die Polizei. Wie die Polizei Kiel am Montag mitteilte, war die 31-Jährige in ihrer Wohnung in der Wahlestraße im Kieler Stadtteil Ellerbek von einer Frau mit einem Messer bedroht worden. Sie rettete sich aus ihrer Wohnung.

Kurz darauf drang die Polizei mit einem Schutzschild in das Haus ein und nahm die Angreiferin, die sich mit Tritten und Schlägen wehrte, vorläufig fest.

Die Frau wurde zum Revier gebracht. Dort wurde ein Amtsarzt hinzugezogen. Die 22-Jährige wird derzeit fachärztlich betreut. Die Polizei ermittelt noch die genauen Hintergründe des Einbruchs und der Auseinandersetzung. Die Polizisten blieben unverletzt.

Kiel-Gaarden : 28-Jähriger attackiert Polizisten

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 14 Uhr eine hilflose Person in der Johannesstraße in Kiel-Gaarden gemeldet. Der Rettungsdienst hatte den Mann versorgt und um weitere Betreuung gebeten. Als die Polizei die Identität des 28-Jährigen feststellen wollte, bedrohte der Mann die Polizisten und trat einem von ihnen gegen das Schienbein. Ein anderer erlitt Schürfwunden.

Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Kiel regte die Entnahme einer Blutprobe an, die durch die Richterin angeordnet wurde. In beiden Fällen wurde Strafanzeige gestellt.

