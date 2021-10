Kiel

Eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zwischen Kinderrutsche, Schaukel und Sandkasten: So gestaltete sich am Dienstagmittag die Szenerie im Garten der vierköpfigen Familie Rathje nach der erfolgreichen Bombenentschärfung in Kiel-Oppendorf. „Jetzt fällt so langsam der Druck ab“, war Davina Rathje (35) froh, dass von dem mit 120 Kilo Sprengstoff bestückten Blindgänger in ihrem Garten keine Gefahr mehr ausgeht.

Gemeinsam mit Ehemann Ronald Rathje (42) und den beiden Kindern Linus (4) und Mina (2) wohnt sie seit zwei Jahren hier in einem Haus mit einem weiträumigen Gartengrundstück. Dass dort, etwa 2,20 Meter unter der Grasnarbe, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen lag, ahnten die Rathjes zunächst nicht. Erst nachdem sie einen Bauantrag für die Errichtung eines Carports gestellt und das Grundstück anhand von Luftbildern durch den Kampfmittelräumdienst untersucht worden war, offenbarte sich die gefährliche Altlast aus einem amerikanischen Luftangriff vom 4. April 1945.

Familie fühlte sich vom Kampfmittelräumdienst gut über die Schritte der Bombenentschärfung informiert

Am vergangenen Donnerstag gab es dann nach Bohrungen und Messungen vom Kampfmittelräumdienst die Bestätigung: Das Fundstück ist eine Bombe und muss entschärft werden. „Zunächst ist es nicht so richtig greifbar. Doch der Donnerstag war dann schon emotional“, sagt Davina Rathje zu ihrer Gefühlslage nach der Bestätigung des Bombenfundes. Dennoch habe sich die Familie in den Tagen bis zur Entschärfung mit einem sicheren Gefühl auf dem Grundstück bewegt. „Der Kampfmittelräumdienst hat uns in alle Aktionen einbezogen und alles sehr gut vermittelt“, sagt die 35-Jährige. „Wir sind von A bis Z informativ eingebunden worden, wussten immer genau, was los ist und wie die nächsten Schritte aussehen. Das war ein richtig beruhigendes Gefühl“, lobte auch Ronald Rathje den Umgang der Experten mit der vierköpfigen Familie.

Experten rechneten zunächst mit Problemen bei der 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg

Nur etwas mehr als eine halbe Stunde brauchte der Kampfmittelräumdienst schließlich am Dienstag, um den mit einem Kopf- sowie Heckzünder ausgestatteten Blindgänger unschädlich zu machen. „Die Entschärfung lief wider Erwarten reibungslos ab. So wünscht man sich das“, sagte Sprengmeister Hans-Jörg Kinsky vom Kampfmittelräumdienst.

Bei der Identifizierung der Bombe am Donnerstag sei die Fundsituation nicht die beste gewesen. „Wir sind schon vom Schlimmsten ausgegangen, dass wir eventuell noch unsere Wasserschneidtechnik nachziehen müssen. Aber das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet“, sagte Kinsky. So ließ sich der Kopfzünder entgegen erster Befürchtungen händisch ausbauen. Und auch der Heckzünder bereitete den Experten keine Probleme.

Ähnlich planmäßig verlief die mit der Entschärfung verbundene Evakuierung in Kiel und Schönkirchen. Rund 2000 Menschen hatten ihre Häuser und Wohnungen am Dienstagmorgen verlassen müssen. Der Sammelpunkt in der Mensa der Toni-Jensen-Gesamtschule war insbesondere von älteren Anwohnern aufgesucht worden. 23 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Awo-Seniorenheim Schönkirchen hatte ein Linienbus zur Sammelstelle gebracht. Insgesamt warteten dort 39 Anwohner die Bombenentschärfung ab. Auch der Transport durch die Feuerwehr zum Sammelpunkt lief laut Einsatzleiter Daniel Ritter von der Feuerwehr Kiel ohne Komplikationen ab.

Das gleiche Fazit zog die Polizei, die ab 9 Uhr, eine Stunde vor dem geplanten Beginn der Entschärfung, mit der Errichtung von Straßensperren rund um das Evakuierungsgebiet begonnen hatte. Knapp zweieinhalb Stunden später konnten diese schon wieder abgebaut werden. „Es ist alles gut verlaufen. Die Anwohner sind zügig aus dem Sperrgebiet gekommen, der Verkehr war nur wenig beeinträchtigt, und auch an den Sperrposten gab es keine Probleme mit Anwohnern“, sagte Maike Saggau, Sprecherin der Polizeidirektion Kiel.