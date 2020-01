Prof. Björn Christensen wird neuer FH-Präsident. Am Donnerstag hat der Senat der Fachhochschule Kiel den 45-Jährigen zum Nachfolger von Prof. Udo Beer gewählt, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Christensen, der bisherige Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, wird sein Amt am 1. Juli antreten.