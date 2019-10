Kiel

Ein Streit um einen Parkplatz hat am Sonnabend im Stadteil Wik zu einem Polizeieinsatz am Auberg am Nord-Ostsee-Kanal geführt. Seinen Anfang nahm der Fall bereits am späten Freitag, als ein 46-jähriger Kieler nach Hause und habe feststellen müssen, dass sein angemieteter Parkplatz im Auberg zugeparkt war.

Der Fahrer hatte dann nach Angaben der Polizei den dort abgestellten Mercedes absichtlich zugeparkt um seinen Anspruch auf den Parkplatz zu verdeutlichen.

Auf Gebrüll folgte ein lautstarker Streit

Am Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr gab es dann die Eskalation. Der 46-Jährige hörte lautes Geschrei aus Richtung seines Parkplatzes. Daraufhin sei seinem Fahrzeug gegangen und habe dort auf zwei Personen getroffen.

Die beiden 19 und 34 Jahre alten Kieler regten sich auf, dass ihr Mercedes zugeparkt war. Es sei dann zunächst zu einem verbalen und sehr lautstarken Streit gekommen.

Im Zuge der Auseinandersetzung habe laut Polizei dann einer der beiden Männer ein Messer gezogen und den Parkplatzinhaber bedroht. Der 46-Jährige sei daraufhin zurückgewichen und habe sich selbst eine Mistgabel gegriffen.

Anwohner alarmierte die Polizei Kiel

Mit der Mistgabel habe er dann versucht, die beiden Kontrahenten abzuwehren. Der Streit wurde zwischenzeitlich auch von einem weiteren Anwohner bemerkt, der die Polizei alarmierte.

Insgesamt eilten nach dem ersten Notruf sechs Streifenwagen des 1. Polizeireviers zum Einsatzort. Die Beamten brauchten etwa eine Stunde, um die Lage zu beruhigen.

Zwei Leichtverletzte, eine Scheibe eingeschlagen

Beide Kontrahenten des Parkplatzinhabers wurden durch die Mistgabel leicht verletzt. Zudem wurde eine Seitenscheibe des geparkten Mercedes laut Polizei mit der Mistgabel eingeschlagen.

Die Beamten des 1. Reviers fertigten gegen den Parkplatzinhaber Anzeigen wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Gegen die beiden 19 und 34 Jahre alten Männer wurde eine Anzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Die Mistgabel wurde sichergestellt.

