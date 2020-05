Gegen 14.30 Uhr am Sonntagnachmittag fiel der Polizei Kiel ein 27-Jähriger in der Prinz-Heinrich-Straße in der Wik auf: Den Beamten zufolge telefonierte er während der Moped-Fahrt bis nach Pries. Dort kontrollierte ihn die Polizei - das Resultat war aus ihrer Sicht ein Treffer.