In den sieben Jahren ist ein ansehnliches digitales Lexikon mit über 4400 Artikeln entstanden, in denen es vornehmlich um Kieler Stadtgeschichte und -entwicklung geht. Da liegt es nahe, dass jetzt die altehrwürdige Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte (gegründet 1875) mit an Bord gegangen ist, um den Bestand dieses digitalen Lexikons auf Dauer zu sichern. „Wir machen sehr gerne mit beim Kiel-Wiki und unterstützen den Fortbestand dieses tollen Angebots", schwärmt der Vorsitzende Rolf Fischer, „denn es ist ein wertvoller Dienst an der Stadt, ihre vielfältige Geschichte zu erzählen und Erinnerungen zu bewahren."

Kiel-Wiki lädt zum Schreiben ein

Die Gesellschaft übernimmt entstehende Serverkosten und bringt sich mit ihren fast 1500 Mitgliedern aktiv in die fortlaufende Geschichtsarbeit mit ein. „Dazu laden wir gemeinsam auch alle Kieler sowie Kiel-Kenner ganz herzlich ein", sagt Gründer Patrick Coquelin. „Je mehr sich beteiligen, umso lesenswerter wird Kiel-Wiki“, ist das Credo des Kieler Juristen und Geschäftsmannes. Administrator Steffen Voß ergänzt: „Die Internetseite ist sehr leicht zu bedienen und für alle kostenlos zugänglich."

Kostenlose Enzyklopädie mit Regionalbezug

Das Ziel des Kiel-Wiki.de ist der Aufbau einer Enzyklopädie mit Regionalbezug durch freiwillige und ehrenamtliche Autoren. Ein Wiki ist ein Webangebot, dessen Seiten jeder leicht und ohne technische Vorkenntnisse direkt im Webbrowser bearbeiten kann. Anders als herkömmliche Enzyklopädien ist die Kiel-Wiki.de frei. Es gibt sie nicht nur kostenlos im Internet, sondern jeder darf sie unter Angabe der Autorenschaft und der freien Lizenz frei kopieren und verwenden, solange die Quelle genannt wird.

Informationen über die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte gibt es hier.

