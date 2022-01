Eigentlich ist es ein gut eingeübtes Ritual. Eigentlich. Anfang Januar stapeln sich auch in Kiel an den Sammelstellen ausgediente Weihnachtsbäume. Manchen scheint der Weg dorthin aber zu weit. In der Folge landen die Nordmänner, Fichten & Co. kreuz und quer an allen möglichen Stellen der Stadt. Wildwuchs mit Folgen.