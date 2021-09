Kiel

Die Suche nach einer Wohngemeinschaft oder nach einer eigenen Wohnung auf dem freien Markt hat sich Mathis Knuth geschenkt. „Bei den Mietpreisen habe ich mich von Anfang an nur bei Studentenwohnheimen beworben“, sagt der 19-Jährige aus der Nähe von Berlin, der in Kiel ein Lehramtsstudium mit der Fächerkombination Geschichte und Wirtschaftspolitik beginnt. Nun räumt er sein neues Zimmer in einer Vierer-WG im Edo-Osterloh-Haus am Steenbeker Weg ein. Im Wohnheim des Studentenwerks ist die Miete mit etwas mehr über 200 Euro für den Erstsemester erschwinglich.

Mathis Knuth ist kein Einzelfall, Mietwohnungen und WGs werden für Studierende immer schwerer zu bezahlen. Das bestätigt der MLP Studentenwohnreport 2021. In einer gemeinsamen Studie haben das Finanzunternehmen MLP und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Entwicklung der Mietpreise von WG-Zimmern und Studentenwohnungen auf dem freien Markt untersucht. Das Ergebnis: In Kiel stiegen die Mietpreise im Wintersemester 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent. Zum Vergleich: In den deutschlandweit 30 größten Studentenstädten gab es einen durchschnittlichen Anstieg von 1,8 Prozent.

Zu wenig neue Wohnungen in Kiel

Dass in Kiel die Mietpreise stärker gestiegen sind als im bundesweiten Schnitt begründet der MLP Studentenwohnreport 2021 damit, dass in der Landeshauptstadt im Vergleich zu den anderen 29 größten Studentenorten in Deutschland weniger neue Wohnungen auf den Markt gekommen sind.

In Zahlen heißt das: Eine 30 Quadratmeter große Studentenwohnung in Kiel kostet monatlich 489 Euro Warmmiete. Für ein 20 Quadratmeter großes WG-Zimmer zahlen Studierende im Schnitt 301 Euro warm. Der Quadratmeterpreis liegt bei rund neun Euro. 2020 kostete eine Studentenwohnung laut MLP und IW noch 414 Euro, die Miete für ein WG-Zimmer betrug knapp 289 Euro.

Nachfrage in Studentenwohnheimen übersteigt Angebot

Diese Preisentwicklung hat auch Katharina Hansen davon abgehalten, in eine WG auf dem freien Wohnungsmarkt zu ziehen. „Ich habe parallel geguckt und mich bei den Preisen dann auf die studentischen Wohnheime konzentriert“, sagt die 18-Jährige, die an der Christian-Albrechts-Universität anfängt, Geowissenschaften zu studieren. Wie Mathis Knuth hat die Hamburgerin die Zusage für ein WG-Zimmer im Edo-Osterloh-Haus bekommen.

Allerdings war das gar nicht so einfach. „Die Nachfrage ist höher als vor einem Jahr“, sagt Studentenwerk-Sprecherin Kerstin Klostermann. „Wir sind aktuell voll belegt.“ Nur rund jeder zweite Bewerber auf einen Wohnheimplatz bekommt tatsächlich ein Zimmer. Auf der Kieler Warteliste stehen aktuell 588 Studierende.

Das war im vergangenen Jahr noch anders. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Online-Lehre blieben viele Wohnheimplätze leer, da die Studierenden bei ihren Eltern einzogen, um Miete zu sparen. „Wir hatten aufgrund der Pandemie in der zweiten Jahreshälfte 2020 zeitweise bis zu zwölf Prozent Leerstand in unseren Kieler Wohnheimen“, so Klostermann.

Vorrübergehende Entspannung durch die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hatte als positiven Effekt zufolge, dass die Mietpreise im Wintersemester 2020/2021 nicht so stark gestiegen sind wie noch in den Jahren zuvor. „Mit Blick auf den Wohnungsmarkt scheint sich die Lage zumindest kurzfristig nicht wesentlich weiter verschärft zu haben“, sagt Prof. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Doch daraus werde sich wohl kein Trend entwickeln. „Es ist damit zu rechnen, dass nach der Corona-Pandemie die Zahl der Umzüge sowie die internationale Zuwanderung wieder zunimmt und damit die Nachfrage in den Groß- und Universitätsstädten abermals anzieht.“

Dass ab diesem Semester die Hochschulveranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden, sorgt dafür, dass die Studierenden wieder nach Kiel ziehen – und der Wohnungsmarkt hart umkämpft bleibt. Und nicht nur Studierende suchen eine Unterkunft. Die Nachfrage nach einer Bleibe in der Landeshauptstadt übersteigt das Angebot an Wohnungen. So sind die Mieten 2020 in Kiel laut Mietspiegel im Vergleich zu 2019 durchschnittlich um 11,9 Prozent gestiegen. „Wir müssen mehr neue Wohnungen schaffen“, sagt Michael Voigtländer. „Das ist die einzige Lösung, damit sich die Lage entspannt.“