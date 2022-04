Kiel/Heikendorf

Der Kaschmir-Teppich, den der Angeklagte und ein unbekannter Mittäter einer Seniorin in Heikendorf als Rarität für 28.000 Euro aufschwatzen wollten, kostete laut Gutachten im Einkauf nur 1400 Euro. Mehr als fünf Jahre nach der Einfädelung des Wuchergeschäfts hat das Landgericht Kiel das Strafverfahren gegen einen 56-jährigen Teppichhändler in zweiter Instanz eingestellt.

Als Auflage muss der Angeklagte 1800 Euro an die Landeskasse zahlen, so die Entscheidung der Berufungskammer. In erster Instanz hatte das Kieler Amtsgericht den einschlägig vorbestraften Teppichhändler, der zur Tatzeit ein Geschäft in Preetz betrieb, noch wegen versuchten Betrugs zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Bis zum Berufungsprozess vergingen vier Jahre und fünf Monate

Das war im November 2017. Die Verteidigung legte umgehend Rechtsmittel ein. Warum ließ die zuständige Berufungskammer am Kieler Landgericht vier Jahre und fünf Monate verstreichen, bis sie die Sache erneut zur Verhandlung ansetzte? Zumal die geschädigte Zeugin zur Tatzeit bereits 85 Jahre alt war.

„Ältere Menschen sind als Betrugsopfer besonders schutzwürdig“, hatte die Amtsrichterin im ersten Prozess erklärt. Bei hochbetagten Belastungszeugen, die vor Gericht nicht mehr aussagen können, weil sie sich nicht erinnern können oder verstorben sind, hat die Staatsanwaltschaft beim Tatnachweis bekanntlich schlechte Karten.

Reihenfolge der Bearbeitung liegt im richterlichen Ermessen

Als möglichen Grund für die Verzögerung nennt ein Sprecher des Landgerichts die Vielzahl der zu bearbeitenden Verfahren. Es liege im Ermessen der oder des Vorsitzenden, welche Sachen vorrangig bearbeitet werden. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zweitinstanzlicher Strafverfahren lag 2020 bei 6,4 Monaten, teilte der Sprecher auf Nachfrage mit.

Bindende Vorgaben durch die Behördenleitung, das Justizministerium oder die Obergerichte gebe es nicht. Allerdings könnten immer äußere Umstände zu Verzögerungen führen, etwa die Erkrankung oder sonstige Verhinderung von Verfahrensbeteiligten, der unbekannte Aufenthaltsort des Angeklagten oder eines wichtigen Zeugen.

Teppichhändler wurde 2017 vom Amtsgericht als Mittäter verurteilt

Üblicherweise wirkt sich eine lange Verfahrensdauer strafmildernd aus. In erster Instanz war der Angeklagte relativ zeitnah – ein Jahr nach dem Vorfall – verurteilt worden. Die Amtsrichterin sah es damals nach dreitägiger Verhandlung als erwiesen an, dass der Teppichhändler den betrügerischen Deal als Mittäter eingefädelt hatte.

Der Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, sein Kollege habe die Verkaufsverhandlungen mit der Seniorin geführt. Diesem Herrn „K.“, der anschließend spurlos verschwunden sei, habe er nur einen Freundschaftsdienst erweisen wollen. Die Zeugin bestätigte in ihrer Aussage, „K.“ sei als Chef aufgetreten und habe das Wort geführt.

Sammlerstück der Seniorin als „Anzahlung“ abgeschleppt

Offenbar hatten die Betrüger die 85-Jährige zunächst angerufen. Am Telefon spiegelten sie ihr in der Vorweihnachtszeit 2016 vor, Mitarbeiter eines Teppichgeschäfts zu sein, dessen Stammkundin sie war. Wenig später standen die Herren vor ihrer Haustür. Die alte Dame fühlte sich überrumpelt.

Gegen ihren Willen, so ihre Aussage, hätten die beiden Männer einen wirklich wertvollen Teppich aus ihrer reichhaltigen Sammlung einfach als Anzahlung für die angeblich 28.000 Euro teure Kaschmirbrücke abgeschleppt. „Den nehmen wir mit, sie brauchen ja nicht beide Teppiche“, habe Herr „K.“ erklärt.

Polizei nahm den Angeklagten bei der Geldübergabe fest

Die Auszahlung des vereinbarten Restbetrags in Höhe von 11.000 Euro für den völlig überteuerten Kaschmir-Teppich konnte die Polizei gerade noch verhindern: Ihr Sohn hatte von dem Deal erfahren und Anzeige erstattet. Als der Angeklagte die Summe in ihrem Haus abholen wollte, lief er den Beamten in die Arme.

Vor dem Amtsgericht hatte der aus dem Iran stammende Teppichhändler den Vorwurf bis zuletzt bestritten. Ähnlich wie die Geldabholer in Betrugsverfahren um falsche Polizeibeamte behauptete er, nur als Bote ohne Wissen um die Hintergründe eingespannt worden zu sein. In zweiter Instanz ließ sich der Angeklagte wegen einer Corona-Infektion entschuldigen.

Auf eine erneute Beweisaufnahme verzichtete auch die Staatsanwaltschaft. Der Seniorin sei letztlich kein Schaden entstanden, hieß es. Nach dem Polizeieinsatz bekam sie auch den entführten Teppich aus ihrer Sammlung zurück. Auf die Einstellung des Verfahrens einigten sich die Prozessbeteiligten in einem Verständigungsgespräch. Die Verhandlung dauerte keine Stunde.