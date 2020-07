Kiel

Demnach stieg die Arbeitslosenquote auf 8,9 Prozent (Vorjahr: 7,6). Im Vergleich der kreisfreien Städte liegt Kiel damit hinter Lübeck (8,6 Prozent), aber noch vor Neumünster (9,3) und Flensburg (9,8). „Normalerweise“ sei der Juni immer ein Monat, der für gute Ergebnisse auf dem Kieler Arbeitsmarkt steht, sagte Agenturchefin Petra Eylander: „Doch die Auswirkungen des Corona-Virus lassen die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer in der Landeshauptstadt Kiel weiter saisonuntypisch steigen.“

Kurzarbeit immer wichtiger

Umso wichtiger sei das Instrument der Kurzarbeit, weil „es Menschen vor Arbeitslosigkeit schützt und den Unternehmen die Fachkräfte erhält“. Laut Eylander wurde Kurzarbeit seit März von 2367 Unternehmen in Kiel für 38 692 Mitarbeiter angezeigt. „Auch wenn die Betriebe nicht für alle der bislang in den Anzeigen benannten Personen die Leistungen abrufen sollten, so trägt das Kurzarbeitergeld dennoch zu einer wesentlichen Entlastung des Arbeitsmarktes bei“, sagte Eylander.

Stellenmarkt bricht ein

Die Zahl der von den Arbeitgebern gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen belief sich im Juni auf 452, lag demnach um 342 unter dem Vorjahreswert. „Wegen Corona zeigen sich jetzt die deutliche Bremsspuren bei der Nachfrage nach Arbeitskräften“, sagte die Agenturchefin. Alle Saisonbetriebe, ob nun Handel, Hotellerie und Gastronomie, aber auch die unternehmensnahen und sonstigen Dienstleistungen würden jetzt „normalerweise unter Volllast fahren“ und die Kieler Woche auch noch zusätzlich den Turbo für die regionale Wirtschaft auslösen. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stehe pandemiebedingt im klaren Gegensatz zu den üblicherweise starken drei Monaten vor dem Hochsommer.

Von Jan von Schmidt-Phiseldeck