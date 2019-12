Kurz darauf zeugte nur noch Absperrband von dem großen Alarm zwischen Weihnachtsdorf und Rathaus im Zentrum von Kiel: Am späten Sonnabend war der Polizei dort ein verdächtiger Rucksack aufgefallen, der an einem Streifenwagen abgelegt war. Es wurde abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst aktiviert.

Rucksack-Alarm am Weihnachtsmarkt

Von Niklas Wieczorek