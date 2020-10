1250 Kilometer lang ist das Netz aus Kanälen in der Kieler Unterwelt. Regen-, Schmutzwasserkanäle und Druckrohrleitungen erstrecken sich unter der Landeshauptstadt – viele in einem mangelhaften Zustand. Die Stadt spricht von einem riesigen Investitionsstau, der nur langsam abgebaut wird.

Von Clemens Behr