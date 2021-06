Kiel

Die großen Kratzer im Autolack fallen René Kröger am vergangenen Wochenende sofort auf. Die rechte Hintertür seines Autos ist von zwei langen Linien überzogen. Vermutlich ein Schlüssel, der über den Lack gezogen wurde. Es ist schon wieder passiert. Schon wieder haben Unbekannte Krögers Auto beschädigt. Im März 2020 hatte es bereits die linke Seite seines Autos erwischt, der Kratzer ging bis zum Kotflügel. Knapp zwei Wochen danach wartete auf Kröger zudem ein zerstochener Reifen, er musste sich sein Fahrrad schnappen, um zur Arbeit zu fahren.

Auto-Vandalismus im Elendsredder nimmt zu

Kröger, 26 Jahre alt, wohnt im Elendsredder in der Wik. Sein Auto parkte bisher immer auf dem Parkplatz an der Friedrich-Junge-Schule. Dass Anwohner der angrenzenden Wohnblöcke hier parken, wird geduldet. Aber offenbar nicht von allen. Denn der Parkplatz hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie zu einem Vandalismus-Schauplatz entwickelt.

Durch die Polizeistation Wik wurden seit März 2020 zwölf Fälle von Beschädigungen an Fahrzeugen auf dem Parkplatz beziehungsweise dem Parkstreifen an der anliegenden Tallinnhalle ermittelt. Hohe Fallzahlen, die so in den vergangenen Jahren nicht vorkamen.

Vandalismus in Kiel: Zerstochene Reifen und Kratzer im Lack

Kröger ist also nicht der einzige Betroffene im Elendsredder. Da ist Mahir Özüberk, dessen Auto plötzlich drei große Kratzer aufwies. „Ich war richtig sauer“, sagt er. Noch heute sieht sein Auto so aus – eine teure Neulackierung kommt für ihn nicht infrage. Da ist Carsten Klemt, der sich noch gut an die böse Überraschung erinnern kann, die seine Familie an einem Herbstmorgen im vergangenen Jahr erwartete. Drei Reifen des Autos seiner Frau waren zerstochen. Winterreifen, gerade einmal drei Wochen alt. Familie Klemt blieb nichts anderes übrig, als den Wagen abschleppen zu lassen.

Lesen Sie auch: Vandalismus in Suchsdorf nimmt zu

Doch damit war es nicht getan. Denn nur zwei Wochen später ging es direkt weiter: Der Anhänger von Klemt hatte nun ebenfalls einen zerstochenen Reifen. Danach passierte lange nichts mehr. Wohl auch, weil das Auto von Klemts Frau seit dem Vorfall in einer Tiefgarage parkt. „Auf den Parkplatz werden wir es auf jeden Fall nicht mehr stellen“, sagt Klemt.

Kiel-Wik: Plane von Anhänger wurde beschädigt

Was noch auf dem Parkplatz steht, ist sein Anhänger. Und wie es der Zufall will: Kurz nachdem Klemt seine Geschichte erzählt hat, geht er auf den Parkplatz, um den Anhänger nochmal zu überprüfen. Und entdeckt ein Loch in der Plane, offenbar mit einem Messer aufgeschnitten. Ein Austausch würde rund 600 Euro kosten. „Es ist hier wie Lottospielen: Man hofft jeden Tag, dass das eigene Auto noch unbeschadet ist“, sagt Klemt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Täter konnten bisher noch nicht ermittelt werden

Aber wer ist verantwortlich für den Vandalismus? Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gibt es viele Mutmaßungen, aber keinen klaren Verdacht. Und auch für die Polizei ist es schwer, die Täterinnen oder Täter zu finden. Denn die Zeitpunkte der Beschädigungen sind sehr unregelmäßig. Mal passiert monatelang nichts, dann gibt es wieder drei Fälle an einem Tag. Die Polizei fährt im Elendsredder regelmäßig Streife, hat bisher aber noch keinen Tatverdächtigen ermittelt. Bislang ist also unklar, wer sich auf dem Parkplatz in der Wik regelmäßig an den Autos vergreift.

Lesen Sie auch: Vandalismus in Kiel - pure Zerstörungswut im Schrebergarten

Zurück zu René Kröger. In einigen Tagen bekommt sein Auto eine neue Lackierung, rund 1000 Euro wird er dafür aus eigener Tasche zahlen müssen. Auf den Parkplatz wird er das Auto dann nicht mehr stellen. Zu groß ist die Angst, dass wieder etwas passiert. Nun heißt es also, jeden Tag anderweitig auf Parkplatzsuche zu gehen. Auch in der Wik kein leichtes Unterfangen. Aber immer noch besser, als plötzlich wieder vor einem zerkratzten Auto mit zerstochenen Reifen zu stehen.