Auf dem Weg zu Glück und Erfolg

Kiel

Wer am Donnerstag fröhliche und motivierte Gesichter suchte, war in der Halle 400 genau richtig. Nachdem am Nachmittag bereits Schüler, Azubis und Studenten die besten Tipps von den Profis bekommen hatten, ließen sich nun am Abend rund 500 Besucher bei der Veranstaltungsreihe Zukunfts-Athleten von fünf außergewöhnlichen Referenten anstecken.

Gewinner- und Glücksstrategien

Aus ganz Deutschland und Schweden waren die Experten angereist und verrieten in drei kompakt gefüllten Stunden ihre Gewinner- und Glücksstrategien. Gratis dazu gab es gegenseitige Nackenmassagen und energiebringendes Ohrenknautschen.

Ex-Geheimagent Leo Martin entlarvt Lügner

Für tosenden Applaus sorgte der Ex-Geheimagent und Kriminalist Leo Martin aus München gleich zu Beginn der Veranstaltung. Unter dem Motto „Ich kriege Dich!“ entlarvte er Lügner auf der Bühne, testete Ehepaare und biss sich bei einem Besucher auf der Suche nach der Wahrheit dann doch fast die Zähne aus. Denn der präsentierte sich als eiskalt und nervenstark.

Aber am Ende erriet Leo Martin dann doch, wer von den vier Gästen die schwarze Kugel in der Hand hielt. Sein Trick: „Fragen Sie Ihr Gegenüber, was Sie wissen wollen. Fühlt er sich unwohl, lügt er.“

Von den innovativen Skandinaviern schwärmte kurz darauf die Glücksexpertin Maike van den Boom, die vor einem Jahr nach Stockholm gezogen ist. „In diesem Land geht es den Menschen nicht um richtig oder falsch, sondern um die beste Lösung“, sagte sie.

Jeder von uns könne etwas Besonderes sein. „Mache einfach“, forderte sie die Teilnehmer auf. „Entschuldigen kannst Du Dich immer noch später.“ Im Beruf sei heutzutage Veränderung das eigentlich Konstante. „Stellen Sie deshalb alles infrage.“ Jeden Beschluss, jede Anordnung, auch jede Autorität.

„Wir können alles heute nur noch zusammen machen“, sagte sie. Das sei Management. Und Fehlerkultur gebe es nicht in Skandinavien. „Ich wünschte mir, wir würden das auch in Deutschland ein bisschen mehr beherzigen.“

Mit rotem Tretroller eroberte Matthias Herzog anschließend die Bühne. Der Extremsportler und Karrierecoach hat die Zukunfts-Athleten ins Leben gerufen. An diesem Abend lud er das Publikum ein, einfach wieder ein bisschen kindlicher zu sein. „Der durchschnittliche Deutsche bewegt sich 400 bis 700 Meter am Tag“, sagte er und ermunterte dazu, mal selbst einen Roller auszuprobieren. Das mache Spaß und beanspruche zudem noch fast alle Muskelgruppen. „Achtet auf Euch, denn die Zeit ist immer endlich.“

„Von Leo Martin kaufe ich mir auf jeden Fall das Buch“, sagte Michaela Petersen (46) in der Pause. Die Bankkauffrau arbeitet in Hamburg und wohnt an der dänischen Grenze. Für die Zukunfts-Athleten kommt sie gerne nach Kiel. „Wie der die Körpersprache lesen kann, ist schon erstaunlich.“ Der technische Betriebswirt aus Kiel, Stephan Klopsch (55), ist vor allem wegen Martin Limbeck hier. „Den Verkaufscoach hab’ ich schon mal in Köln erlebt. Er ist total stark.“

Martin Limbeck : Nicht gekauft hat er schon

Davon konnten sich nach der Pause alle überzeugen. „Nicht gekauft hat er schon“, lautet sein Thema. Der 52-jährige Verkaufs-, Management- und Persönlichkeitscoach Martin Limbeck lebt in Wesel am Niederrhein und hat am Tag zuvor noch in Glücksburg die Menschen mit seinem Vortrag begeistert.

Er verriet, wie man besser mit Ablehnung klarkommt und erfolgreicher im Verkauf wird. „Nehmt eine Absage nicht persönlich“, sagte er. „Ein Nein bedeutet nur, dass Du noch einen Impuls geben musst. Und: Achte auf Deine Sprachhygiene.“ Wer sich selbst sage, das schaffe ich nicht oder das wird sowieso nichts, habe schon verloren.

Von Kiel und dem Norden ganz begeistert ist der letzte Referent. „Hier ist es großartig“, schwärmte der Kommunikationswissenschaftler Marc Gassert am Rande der Veranstaltung. „Diese norddeutsche Freundlichkeit hier ist sehr wohltuend und erfrischend.“

Dem Publikum gab er wenig später Tipps zum Thema Disziplin mit auf den Weg. „Es gibt drei Dinge, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen“, sagte der 42-Jährige, der sechs Sprachen spricht. „Ein Umfeld, das mich fordert. Werte, die mir Sinn geben, und eine Willenskraft, die ich trainieren kann, wie einen Muskel.“ All das bringe uns zu unseren Zielen.

Wer sich noch mehr Motivation wünscht: Am Freitag, 22. November, findet die Abschlussveranstaltung der Zukunfts-Athleten statt. Tagsüber können Schüler, Azubis und Studenten kostenlos bei Workshops, Vorträgen sowie einer Berufs- und Jobmesse mitmachen. Am Abend feuern dann Top-Referenten ein Feuerwerk an Impulsen ab. Mehr: www.ZukunftsAthleten.com