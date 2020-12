Gleich zwei Einsätze bescherten der Kieler Feuerwehr eine unruhige Nacht von Montag auf Dienstag. Ein Kellerbrand in Wellingdorf und ein Alarm an der Waldorfschule sorgen für Einsätze.

Brandalarm in der Waldorfschule

Feuerwehr Kiel - Brandalarm in der Waldorfschule

Von Frank Behling