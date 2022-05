Kiel

Es sieht weiterhin nach ungebremstem Sonnenbrillen-Wetter aus: Überwiegend freundliche Mai-Tage mit Temperaturen bis zu 19 Grad werden den Aussichten nach den passenden Rahmen bilden für die Veranstaltung „Kiel blüht auf“, die am Freitag, 6. Mai, und Sonnabend, 7. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr Frühlingslust und Lebensfreude in die Innenstadt holen soll. Mit einem Event-Paket aus Blumen, Kunst, Sport und Kultur will Veranstalter Kiel Marketing gemeinsam mit regionalen Händlern das Fest nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause wieder aufleben lassen.

Beachvolleyball: Frauen- und Männerteams baggern und pritschen auf dem Holstenplatz

Zum Saison-Auftakt gastiert die Flens Beach-Tour auf dem Holstenplatz. Auf der Beachvolleyball-Fläche treten an beiden Tagen die besten Player des Nordens gegeneinander an. Am Freitagnachmittag baggern und pritschen 16 weibliche Teams, am Sonnabend geht es gemischt weiter, 24 Männer-Teams wollen ebenfalls wichtige Punkte für die Landesmeisterschaft sammeln. Gäste können kostenfrei auf einer Tribüne mitfiebern.

Foodtrucks und Imbissstände rund um den Centercourt sollen das Angebot abrunden. Moritz Behr vom Schleswig-Holsteinischen Volleyballverband (SHVV) erklärt beim Aufbau: „Unser Partner Glindemann hat hier 20 Lkw-Ladungen voll Sand angeliefert. Am Montag wird ein Teil des Sandes wieder abgeholt. Der Rest bleibt hier und wird wieder zur Sandkiste auf dem Platz.“

Straßenkünstler unterhalten in Kiel – Spenden für Kinder in der Ukraine

Neu bei „Kiel blüht auf“ ist das Festival „StreetArts!ForPeace“. Das Konzept stammt aus Bayern und wird jetzt auch in Kiel ausprobiert. Hierbei wollen Straßenkünstler an vielen Ecken in der Kieler Innenstadt am Freitag und Sonnabend jeweils von 12 bis 18 Uhr ihr Publikum mit Musik, Kunst, Poetry Slams und Theater unterhalten. Sie wollen nicht nur ein Zeichen für Frieden setzen, sondern auch konkret helfen: Die gesammelten Spenden sollen der Unicef-Ukraine-Kinderhilfe zugutekommen.

Handgemachtes, Gewürze, Kieler Honig und Kaffee von regionalen Anbietern auf dem Präsentierteller gibt es auf dem Asmus-Bremer-Platz. Der Europaplatz indes verwandelt sich in ein farbenprächtiges, frühlingsfrisches Blumenmeer ausstellender Gärtnereien. Kinder und ihre Eltern können dort mit dem Kieler Kunstquartier herausfinden, wie sie ihren eigenen Hosentaschen-Garten basteln können. Apropos volle Taschen: Die liefert bei Bedarf ein Kieler Logistikdienstleister auf nachhaltige Weise mit seinen Lastenrädern nach Absprache direkt bis zur Haustür.

Die stadtweite Öffnung der Geschäfte am Sonntag, 8. Mai, entfällt nach Angaben von Kiel-Marketing aufgrund der Landtagswahl am selben Tag.