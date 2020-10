Die Landeshauptstadt Kiel will beim Thema Jobticket eine Vorreiterrolle einnehmen und mit finanziellen Anreizen noch in diesem Jahr ihre Mitarbeiter zum Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel motivieren. 1000 Mitarbeiter sollen so jeweils 1000 Euro beim Kauf eines Fahrrades erhalten.