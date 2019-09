Kiel gründet Wohnungsgesellschaft Kiwog

Kiel

Damit wird die Stadt wieder selbst auf dem engen Wohnungsmarkt in Kiel aktiv - wie sehr, steht noch in den Sternen. Die Kiwog geht mit einer Million Euro Startkapital ins Rennen. Damit ist nicht viel Wohnungsbau zu machen.

An der Kiwog scheiden sich die Geister

In der Politik gehen die Meinungen dazu auseinander. Die Kooperation aus SPD, Grünen und FDP steht hinter dem kleinen Anfang, den Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken ( SPD) mit der Kiwog hinlegen will. Stöcken: "Auch ein langer Weg erfordert einen ersten Schritt."

Der CDU ist selbst das schon zu viel. Sie sieht in der Kiwog einen "teuren Irrweg", der den freien Markt behindert.

Die Linke hingegen verlangt eine starke städtische Wohnungsgesellschaft von Anfang an. Sie solle so schnell wie möglich 13000 Wohnungen in der Hand haben und unbeliebten Wohnungskonzernen wie der Vonovia Paroli bieten können.

Mehrheit im Rat ist gesichert

So zeichnet sich für die Ratsversammlung eine Mehrheit für die Kiwog mit den Stimmen der Ratskooperation und der AfD gegen die Stimmen von CDU und Linker ab. Genau so war schon das Abstimmungsverhalten im Sozial-, im Finanz- und im Hauptausschuss gewesen. Dort haben SSW und "Fraktion" kein Stimmrecht. In der Ratsversammlung wird es auf die beiden Kleinstfraktionen erkennbar nicht ankommen.

Vorkaufsrecht für die Kiwog

Politisch umstritten sind auch zwei Paradigmenwechsel in der Wohnungspolitik der Stadt. Sie will der Kiwog ein Vorkaufsrecht für städtische Mehrfamilienhäuser und Grundstücke einräumen. Und die Stadt will Grundstücke an Privatleute bevorzugt nur im Erbbaurecht vergeben, so dass sie Zugriff darauf behält.

Der Haken: Wegen der derzeit niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt ist eine Erbpacht mit drei bis vier Prozent Pachtzins derzeit teurer als ein Grundstückskauf mit Kreditfinanzierung. "So treiben Sie bauwillige Familien aus der Stadt", wirft CDU-Fraktionschef Stefan Kruber der Kooperation vor. Die wird nach den ERfahrungen aus den Ausschüssen gleichwohl zustimmen. Alles für die Kiwog.

Verpflichtung auf klimafreundliche Bauweise

Als langfristige Aufgaben und Zwecke der Kiwog sind "Errichtung, Erwerb, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohneinheiten und Wohngebäuden zur Miete in Kiel definiert. In einem weiteren Schritt soll die Kiwog Grundstücke erwerben, entwickeln und auf den Wohnungsmarkt bringen - mit Schwerpunkt Sozialwohnungen. Die Gesellschaft soll einer "angemessenen sozialen Durchmischung" sowie dem Klimaschutz, einer ökologischen Bauweise und einer ressourcenschonenden Energieversorgung verpflichtet sein.

"Platz für Kinderrechte" in Kiel

Der Rest im Rat ist Routine. Die Kooperation will "Leitlinien für eine Smarte City" auf den Weg bringen und zusammen mit dem SSW einen "Platz für Kinderrechte" in Kiel einrichten. Die CDU will einen städtischen Fahrradflohmarkt und ein Demografiemanagement einrichten, ein Bekenntnis zum Bundeswehrstandort Kiel erwirken und die Mitwirkung von Normalbürgern bei der jährlichen Auswahl des Kieler-Woche-Logos sicherstellen.

Rat live im TV

Die öffentliche Ratsversammlung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Sie wird live im Offenen Kanal Kiel TV übertragen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.