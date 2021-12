Bei jedem Blitz macht es Ping: Mit ihrem neuen Panzerblitzer am Theodor-Heuss-Ring hat die Stadt Kiel in den ersten 40 Tagen schon 596.000 Euro Geldbußen von Temposündern kassiert. 50 Fahrverbote wurden verhängt. Der „Enforcement Trailer“ ist rund um die Uhr im Einsatz. Die Zwischenbilanz.

Von Michael Kluth