Nun geht es Schlag auf Schlag. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) hat bei der Holland Shipyards das halbe Dutzend voll gemacht. In den Niederlanden orderte die Reederei eine weitere Elektrofähre für die Schwentine-Route F2.

Die neue Fähre soll „Wellingdorf“ heißen und bereits im Juni nächsten Jahres in Dienst gestellt werden. Dafür investiert die SFK 3,2 Millionen Euro. Mit 480.000 Euro fördert das Bundesministerium für Verkehr den Neubau.

Neubau bekommt mehr Batterien

Die Werft bei Rotterdam hat im vergangenen Jahr die Hybridfähre „Gaarden“ und die Elektrofähre „Düsternbrook“ an die SFK geliefert. Beide Schiffe fahren sehr zur Zufriedenheit der Reederei.

Die „Wellingdorf“ wird fast baugleich im Vergleich zur ersten Elektrofähre „Düsternbrook“. Der Preis ist jedoch etwas höher. „Das liegt daran, dass wir die Batteriekapazität bei der ’Wellingdorf’ von 819 auf 1092 Zellen erhöht haben. Damit kann die neue Fähre dann 13 Stunden ohne aufzuladen fahren“, sagt SFK-Geschäftsführer Andreas Schulz.

Die „Düsterbrook“ kann mit ihren Batterien zur Zeit zehn Stunden ohne Nachladung fahren. Sie ist die erste vollelektrische Fähre in einem deutschen Seehafen. Mit dem zweiten Schiff soll der 15 Minuten-Takt auf der Linie F2 ausgeweitet werden.

Drei Fähren gleichzeitig in Bau

Der Bau der „Wellingdorf“ soll zeitnah bei Holland Shipyards beginnen. Bei der Werft sind bereits seit dem Frühjahr die Hybrid-Fähren „Wik“ und „Friedrichsort“ in der Fertigung. Mit der „Wellingdorf“ würde die Werft dann drei Schiffe gleichzeitig für die SFK bauen.

Die „Friedrichsort“ wird im Februar in Kiel erwartet. Die „Wik“ folgt dann im Mai und die „Wellingdorf“ im Juni.

„Das gab es doch auch noch nie in der Geschichte der Fördeschifffahrt. Damit ist Kiel auch Vorreiter bei der Elektromobilität an Land und auf dem Wasser“, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Dieses Tempo bei der Einführung der neuen Fähren zieht auch Interesse aus dem Ausland nach Kiel. „Wir haben bereits eine Anfrage aus Venedig von der dortigen städtischen Fährgesellschaft ACTV“, sagt Schulz.

Besucher aus Italien kommen nach Kiel

Der ÖPNV in Venedig hat 160 kleine Fähren, die alle mit Dieselmotoren betrieben werden und zu einem erheblichen Teil an den schlechten Luftwerten in der Lagunenstadt beteiligt sind. In Kiel wollen sich die Italiener jetzt die „Düsternbrook“ anschauen.

Der Werftchef von Holland Shipyards wirbt mit der für Kiel gebauten Elektrofähre. Für die Werft war es auch die erste derartige Fähre. Als nächster Kunde hat die Stadt Amsterdam jetzt bei Holland Shipyards Elektrofähren bestellt. Auch Kommunen aus Norwegen haben dort bestellt.

„Finanziell ist das natürlich ein Kraftakt. Wir haben wegen der Investitionen in diesem Jahr ein deutliches Minus im Abschluss. Langfristig zahlt sich das aber aus“, sagt Sabine Schirdewahn, Leiterin des Eigenbetriebs Beteiligungen der Stadt, die auch Aufgabenträger des ÖPNV in Kiel ist.

Digitale Fahrscheine in Planung

Die Indienststellung von sechs Fähren in nur fünf Jahren hatte es in der Geschichte der Fördeschifffahrt in Kiel seit 50 Jahren nicht mehr gegeben.

Gleichzeitig wird die Digitalisierung bei den Neubauten vorangetrieben. Ein elektronisches Fahrgast-Informations-System soll an den Anlegern installiert werden. Bald ist auch der Kauf digitaler Fahrscheine per Smartphone sowie die entsprechende Entwertung an Bord möglich.

Die letzte Fähre wird nach derzeitiger Planung die Hybrid-Fähre „Schilksee“ sein, die 2025 zur Flotte stoßen wird. Sie soll dann die heutige „Schilksee“ ersetzen.