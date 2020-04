Die Aufregung um den Strandkorbverleih in Schilksee hat eine überraschende Wendung genommen. Die Stadt Kiel hat am Mittwoch ihre Angaben korrigiert: Der Verleih sei erst ab dem 19. April möglich. Zuvor hatten sich die Nachbargemeinden Strande und Schwedeneck über den Kieler Alleingang beschwert.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck