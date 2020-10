Die Stadt Kiel hat ein neues Alleinstellungsmerkmal: Als einzige Kommune der Welt ist sie jetzt im Besitz von Filteranlagen für ihre Stadtluft. Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sechs neuartige Stadtluftreiniger am schadstoffbelasteten Theodor-Heuss-Ring in Betrieb genommen.